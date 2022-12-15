Депутат Госдумы Слуцкий допустил, что Виктор Бут в скором времени может отправиться в Донбасс

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15 декабря 2022, 14:46

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, Russian State Duma / globallookpress.com

Освобожденный из американской тюрьмы российский предприниматель Виктор Бут скоро может отправиться в Донбасс. Такой вариант, как передает РИА Новости, допустил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«В недалеком будущем, думаю, что будет на Донбассе, где его знают, где его ждут», — процитирован парламентарий в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Виктор Бут спустя некоторое время после осуществленного обмена на спортсменку Бриттни Грайнер вступил в ЛДПР, лидером которой является Слуцкий. Как сообщалось ранее сегодня, Бут заявил, что он готов отправиться в зону спецоперации в Донбассе, «когда представится возможность».