Виктор Бут заявил, что готов отправиться в зону спецоперации в Донбассе, «когда представится возможность»

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15 декабря 2022, 10:57

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Отечественный бизнесмен Виктор Бут, освобожденный некоторое время назад из американской тюрьмы, сделал заявление, что он готов отправиться в зону специальной военной операции (СВО) в Донбассе, «когда представится возможность». Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Виктор Бут заявил, что готов отправиться в зону СВО в Донбассе, “когда представится возможность”», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Российского предпринимателя на прошлой неделе обменяли на спортсменку Бриттни Грайнер. Как сообщалось ранее сегодня, Бут на заседании комитета Госдумы поддержал идею создания агентства по вызволению граждан РФ из заключения за рубежом.