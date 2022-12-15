Виктор Бут на заседании комитета Госдумы поддержал идею создания агентства по вызволению россиян из заключения за рубежом

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15 декабря 2022, 10:44

Виктор Бут, wr1 / globallookpress.com

Отечественный предприниматель Виктор Бут, которого некоторое время назад обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, на заседании комитета Госдумы поддержал идею создания агентства по вызволению граждан Российской Федерации из заключения за рубежом. Об этом информирует Telegram-канал РИА Новости.

«Виктор Бут заявил на комитете ГД, что поддерживает идею создания агентства по вызволению россиян из заключения за рубежом», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее на текущей неделе Бут сообщил, что он не будет тратить свое время на получение компенсации от властей Соединенных Штатов.