Виктор Бут сообщил, что не будет тратить время на получение компенсации от властей США

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14 декабря 2022, 09:03

Виктор Бут, wr1 / globallookpress.com

Российский предприниматель Виктор Бут, которого на прошлой неделе обменяли на американскую спортсменку Бриттни Грайнер, проинформировал, что не будет тратить свое время на получение компенсации от властей Соединенных Штатов. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Виктор Бут заявил, что не будет тратить время на получение компенсации от властей США», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

По словам освобожденного бизнесмена, «тратить годы на судебные процессы» непродуктивно.

Как сообщалось ранее, ставший членом ЛДПР Бут рассказал, что он пока не планирует выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах.