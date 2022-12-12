Вступивший в ЛДПР Виктор Бут сообщил, что пока не планирует выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах

Вступивший в ЛДПР российский предприниматель Виктор Бут, которого на минувшей неделе обменяли на американскую спортсменку Бриттни Грайнер, сообщил, что он пока не планирует выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах. Об этом информирует РИА Новости.
«Вступивший в ЛДПР Виктор Бут заявил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
Как сообщалось ранее, Бут рассказал во время интервью после освобождения, что в камере в американской тюрьме у него всегда висел портрет президента РФ Владимира Путина.