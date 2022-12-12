Вступивший в ЛДПР Виктор Бут сообщил, что пока не планирует выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах

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12 декабря 2022, 13:04

Виктор Бут, wr1 / globallookpress.com

Вступивший в ЛДПР российский предприниматель Виктор Бут, которого на минувшей неделе обменяли на американскую спортсменку Бриттни Грайнер, сообщил, что он пока не планирует выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах. Об этом информирует РИА Новости.

«Вступивший в ЛДПР Виктор Бут заявил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее, Бут рассказал во время интервью после освобождения, что в камере в американской тюрьме у него всегда висел портрет президента РФ Владимира Путина.