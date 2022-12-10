Вернувшийся в Россию Виктор Бут рассказал, что в камере в американской тюрьме у него всегда висел портрет президента Путина

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10 декабря 2022, 17:25 Источник: RT

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Предприниматель Виктор Бут, который некоторое время назад вернулся в Российскую Федерацию, заявил, что в камере в американской тюрьме у него всегда висел портрет президента Владимира Путина. Об этом Бут рассказал в ходе интервью телевизионному каналу RT.

«Я горжусь тем, что я русский человек, и [тем, что] наш президент — Путин», — также отметил освобожденный бизнесмен.

Виктора Бута ранее на текущей неделе обменяли на спортсменку Бриттни Грайнер. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данное событие, указал, что переговоры по обмену не были шагом к выходу из кризиса в отношениях России и Соединенных Штатов.