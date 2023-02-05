Пушков: конфликт между США и Китаем из-за сбитого американцами аэростата не исчерпан, в отношениях стран возникла еще одна брешь

Аргументы Недели → Политика 13+

5 февраля 2023, 14:31

Сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Конфликт Соединенных Штатов и КНР из-за сбитого американской стороной аэростата не исчерпан, в отношениях Вашингтона и Пекина возникла еще одна брешь. Об этом написал в своем Telegram-канале Алексей Пушков, член верхней палаты парламента Российской Федерации.

«Конфликт между США и Китаем из-за сбежавшего шара, который американцы в итоге сбили, еще не исчерпан. Сначала негодовали конгрессмены и сенаторы, теперь возмущается официальный Пекин», — говорится, в частности, в публикации, которую разместил отечественный парламентарий.

По словам Пушкова, «пока идут обмены возмущениями, возникла еще одна брешь в отношениях».

Ранее сегодня сообщалось, что оборонное ведомство КНР назвало чрезмерной реакцией применение Штатами военной силы в отношении гражданского аэростата.