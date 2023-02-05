Минобороны КНР назвало чрезмерной реакцией применение США военной силы против китайского гражданского аэростата

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5 февраля 2023, 10:47

Флаг Китая, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Оборонное ведомство КНР назвало чрезмерной реакцией применение Соединенными Штатами военной силы в отношении китайского гражданского аэростата. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Применение США военной силы против китайского гражданского беспилотного аэростата является чрезмерной реакцией, заявило министерство обороны КНР», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, Минобороны Китая указало на то, что Пекин имеет право ответить Вашингтону необходимыми средствами в случае возникновения ситуаций, подобных произошедшей атаке американской стороны на аэростат.