Минобороны КНР: Китай имеет право ответить США необходимыми средствами в случае возникновения ситуаций, подобных атаке на аэростат

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5 февраля 2023, 10:33

Военные, Ding Kai / globallookpress.com

Китай имеет право ответить Соединенным Штатам необходимыми средствами в случае возникновения ситуаций, подобных произошедшей атаке американских военных на аэростат. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступило министерство обороны КНР.

«Минобороны КНР заявило, что Китай имеет право ответить США необходимыми средствами в случае возникновения ситуаций, подобных инциденту с аэростатом», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее в воскресенье, отечественный политический эксперт Сергей Марков после сбития американской стороной китайского разведывательного шара назвал ВВС Штатов «варварами», а президента Джо Байдена — «врагом мира».