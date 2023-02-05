МИД Китая выразил недовольство из-за атаки США на аэростат

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5 февраля 2023, 07:30

Флаг Китая, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

МИД КНР отреагировал на сбитие китайского зонда военными США и сообщил, что Китай выражает острое недовольство и протест.

В сообщении на официальном сайте ведомства сказано, что Китай проверил ситуация с зондом и убедился в его исключительно гражданских целях. Пекин неоднократно уведомлял Вашингтон о случайном попадании гражданского беспилотного аэростата на территорию США, однако он всё равно был сбит. В связи с этим китайская сторона выражает острое недовольство и протест, сообщили в МИД КНР.

Ранее сообщалось о сбитии китайского гражданского зонда.



