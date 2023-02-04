США сбили китайский аэростат - телеканал Fox News вел трансляцию операции

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4 февраля 2023, 23:14 Источник: ТАСС

Американские военные сбили китайский аэростат, который несколько дней находился в воздушном пространстве США. Трансляцию операции вел телеканал Fox News.

Операция проходила у побережья Северной Каролины. В настоящее время ведутся работы по извлечению обломков аэростата из воды.

Китайский аэростат, который в Пентагоне считают разведывательным, прилетел в США сто стороны Алеутских островов через Канаду. В Китае утверждают, что это метеорологический зонд, отклонившийся из-за ветра от маршрута.

На фоне инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в КНР, в ходе которого намеревался встретиться с Си Цзиньпином.