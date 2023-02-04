Блинкен заявил, что не намерен называть новые даты визита в Пекин

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4 февраля 2023, 07:52 Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Энтони Блинкен, Guillaume Payen/globallook.com

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в пятницу, 3 февраля, заявил, что пока не готов назвать новые даты своего визита в Китай из-за ситуации с аэростатом.

Энтони Блинкен подчеркнул, что его поездка в Пекин состоится, когда для нее сложатся подходящие условия.

Госсекретарь США в рамках пресс-конференции уточнил, что не намерен называть конкретные даты, поскольку американская сторона сосредоточена на том, чтобы проблема с обнаруженным в воздушном пространстве китайским аэростатом была решена.