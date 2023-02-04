Член ЦК КПК Ван И заявил, что Пекин не приемлет спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом

Член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И в беседе с главой Госдепа США Энтони Блинкеном заявил, что Пекин не приемлет спекуляций из-за ситуации с аэростатом.
Разговор, о котором идет речь, согласно информации МИД Китая, состоялся вечером в минувшую пятницу.
Ван И отметил, что КНР – ответственная страна, которая всегда строго соблюдает международное право. По словам дипломата, официальный Пекин не приемлет каких-либо необоснованных спекуляций и шумихи в связи со сложившейся ситуацией.