Член ЦК КПК Ван И заявил, что Пекин не приемлет спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом

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4 февраля 2023, 07:16 Источник: РИА "Новости"

Глава МИД Китая Ван И, MFA Russia / globallookpress.com

Член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И в беседе с главой Госдепа США Энтони Блинкеном заявил, что Пекин не приемлет спекуляций из-за ситуации с аэростатом.

Разговор, о котором идет речь, согласно информации МИД Китая, состоялся вечером в минувшую пятницу.

Ван И отметил, что КНР – ответственная страна, которая всегда строго соблюдает международное право. По словам дипломата, официальный Пекин не приемлет каких-либо необоснованных спекуляций и шумихи в связи со сложившейся ситуацией.