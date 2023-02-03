Представитель Белого дома Жан-Пьер: решение Блинкена отложить визит в Китай было самостоятельным

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3 февраля 2023, 22:47 Источник: РИА Новости

John Macdougall/dpa

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен принял самостоятельное решение в вопросе отложения визита в КНР из-за ситуации с аэростатом, летающим на территории Америки. Об этом сообщает официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отмечает, что президент страны Джо Байден согласился с решением госсекретаря.

Политик добавляет, что в администрации обсуждают неуместность поездки в настоящий момент.

Ранее стало известно о том, что Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5-7 февраля из-за инцидента со шпионским аэростатом.