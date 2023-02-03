Госсекретарь США Энтони Блинкен отложит визит в КНР из-за инцидента с китайским разведывательным аэростатом

Аргументы Недели → Политика 13+

3 февраля 2023, 18:38 Источник: РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: NASA/globallook.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложит запланированный на 5-7 февраля визит в Китай после инцидента со шпионским аэростатом. Об этом сообщает в пятницу телеканал ABC News со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

Как заявил собеседник канала, речь идет не об отмене визита, а лишь о переносе — по его словам, Блинкен не хотел бы, чтобы тема аэростата доминировала на переговорах с представителями Китая.

Как сообщалось ранее, в рамках визита госсекретаря США в КНР планировалась его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.

Разведывательный воздушный шар, принадлежащий Китаю, был замечен в небе над США в пятницу. МИД КНР в связи с инцидентом выразил сожаление, что аэростат оказался над США, отклонившись от маршрута, и призвал не спекулировать на этой теме.