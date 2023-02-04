Минобороны продемонстрировало кадры возвращения 63 российских военных с территории Украины

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4 февраля 2023, 13:00

Минобороны РФ, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации днем в субботу, 4 февраля, предоставило кадры, на которых запечатлен момент возвращения 63 российских военнослужащих на родину с территории Украины.

В оборонном ведомстве сообщили, что после сложных переговоров с территории Украины, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 63 военнослужащих ВС РФ.

На кадрах, предоставленных МО, можно увидеть прибытие военнослужащих, их встречу с принимающей стороной, а также обеспечение россиян теплыми одеждой и обувью, а также едой. Вернувшихся приветствовали словами: "С возвращением, мужики!".