МО России: из украинского плена освобождены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ

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4 февраля 2023, 10:55

Здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Из украинского плена освобождены лица «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посреднической деятельности Объеденных Арабских Эмиратов. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступило министерство обороны Российской Федерации.

«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 российских военных, сообщило Минобороны РФ», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

В МО отметили, что среди освобожденных лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, экс-депутат Верховной Рады Илья Кива спрогнозировал, что глава Украины Владимир Зеленский в скором времени сдаст город Артемовск.