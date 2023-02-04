Экс-депутат Рады Кива: Зеленский «на днях» сдаст Бахмут и возложит вину за это на главкома ВСУ Залужного

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4 февраля 2023, 09:43

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Ukrainian Presidential Press Office / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский «на днях» сдаст Бахмут (украинское название расположенного в Донбассе города Артемовска) и возложит вину за это на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. С соответствующим прогнозом выступил Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

«Зеленский официально заявил, что Бахмут ВСУ сдавать не будут, а в это время мэр Славянска Вадим Лях призвал жителей срочно покидать город», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале Кивы.

Он предрек, что «на днях» украинский лидер сдаст Бахмут и возложит ответственность за это на Залужного.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон поведал, что ряд его советников и членов кабмина были против передачи киевской стороне систем NLAW еще до начала СВО.