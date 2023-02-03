Песков назвал «уткой» информацию о том, что глава ЦРУ Бернс предлагал России 20 процентов территории Украины

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3 февраля 2023, 13:01 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу назвал информацию о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву и предлагал российской стороне 20% территории Украины "уткой".

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, ссылаясь на немецких политиков, ранее сообщило, что глава ЦРУ в середине января этого года якобы предложил Киеву и Москве план "мирного урегулирования" конфликта. Его предложение, как утверждалось, подразумевало передачу российской стороне "около 20% территории Украины".

Песков, комментируя в беседе с журналистами вышеуказанное сообщение подчеркнул, что оно является "уткой".