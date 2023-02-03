Администрация Байдена опровергла, что глава ЦРУ Бернс по поручению президента США предлагал Украине уступить России 20% территории

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3 февраля 2023, 09:55

Директор ЦРУ Уильям Бернс, Tom Brenner - Pool Via Cnp / globallookpress.com

Администрация Джо Байдена опровергла, что директор ЦРУ Уильям Бернс по поручению президента Соединенных Штатов предлагал Украине уступить Российской Федерации 20% своей территории.

Некоторое время назад издание Neue Zürcher Zeitung высказало утверждение о том, что Байден в середине января поручил Бернсу предложить киевской стороне отдать Москве 20% территории в обмен на мир.

«Белый дом опроверг, что США предлагали Украине уступить России 20% территории», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале ТАСС.

РФ с 24 февраля прошлого года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что президент Владимир Зеленский в связи с большими потерями украинской армии и под давлением кураторов из американского Минобороны принял решение сдать город Бахмут.