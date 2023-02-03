Экс-депутат Рады Кива: Зеленский в связи с большими потерями ВСУ и под давлением кураторов из Пентагона решил сдать Бахмут

Аргументы Недели → Политика 13+

3 февраля 2023, 09:40

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский в связи с большими потерями Вооруженных сил Украины и под давлением кураторов из американского министерства обороны решил сдать Бахмут (украинское название города Артемовска). С соответствующим утверждением выступил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Зеленский в связи с большими потерями ВСУ и под давлением кураторов из Пентагона принял решение сдать Бахмут. В ближайшее время начнется вывод тех, кто остался живой», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале экс-парламентария.

По словам политика, киевская сторона осознает, что у подконтрольных ей сил, испытывающих значительную нехватку боеприпасов и личного состава, нет возможности удержать линию обороны в Донбассе.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в пятницу сообщалось, что чеченский лидер Рамзан Кадыров назвал генеральной репетицией уничтожения западных танков Leopard и Abrams ликвидацию российскими силами иностранного бронетранспортера в зоне СВО.