Кадыров назвал генеральной репетицией уничтожения Leopard и Abrams ликвидацию российскими военными иностранного БТР в зоне СВО

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3 февраля 2023, 09:05

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Рамзан Кадыров назвал генеральной репетицией уничтожения западных танков Leopard и Abrams ликвидацию российскими силами иностранного бронетранспортера в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале руководителя Чеченской Республики.

«В зоне проведения специальной военной операции идет генеральная репетиция уничтожения хваленых “Леопардов” и “Абрамсов”», — отметил Кадыров.

По его словам, в районе населенного пункта Веселое в Донбассе был подбит БТР иностранного производства.

«Натовская техника горит очень красиво. Репетиция прошла без заминок», — говорится в процитированном посте.

Ранее в пятницу сообщалось, что дипломатическая миссия Москвы в Вашингтоне обвинила в русофобии генсека Организации американских государств Луиса Альмагро, который призвал создать международной трибунал по Украине.