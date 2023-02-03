Посольство Москвы в США обвинило в русофобии генсека ОАГ Альмагро, призвавшего создать международной трибунал по Украине

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3 февраля 2023, 08:49

Здание посольства России в Вашингтоне, Yin Bogu / globallookpress.com

Посольство Москвы в Соединенных Штатах обвинило в русофобии генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, который призвал создать международной трибунал по Украине. Соответствующий комментарий размещен в Telegram-канале дипломатической миссии РФ.

«Не помним, чтобы уругваец хотя бы раз с 2014 года высказывался с осуждением преступлений “майданных” националистических властей Украины, непрекращающихся обстрелов Донецка и других городов Донбасса, где гибнут мирные жители, в том числе старики и дети», — отметили, в частности, в посольстве.

В процитированном комментарии также выражается точка зрения о том, что Альмагро придерживается «проактивной русофобской позиции».

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский отклонил петицию о наложении вето на закон, который усиливает уголовную ответственность военнослужащих бывшей советской республики.