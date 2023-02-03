Президент Зеленский отклонил петицию о наложении вето на закон, усиливающий уголовную ответственность военных Украины

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3 февраля 2023, 08:33

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский отклонил петицию о наложении вето на нормативно-правовой акт, который усиливает уголовную ответственность военнослужащих бывшей советской республики. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Владимир Зеленский отклонил петицию о наложении вето на закон, усиливающий уголовную ответственность военнослужащих», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Данная петиция была зарегистрирована на сайте Зеленского и набрала свыше 25 тысяч голосов за сутки, что обязывало главу государства официально ответить на обращение.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в пятницу, советник врио руководителя ДНР Игорь Кимаковский сделал заявление о том, что российским силам удалось взять в полукольцо город Угледар.