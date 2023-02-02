Шольц отказался говорить о виновных в терактах на «Северных потоках», пока не будет доказательств на этот счет

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2 февраля 2023, 22:00 Источник: РИА Новости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: Harald Tittel/globallook.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался высказывать какие бы то ни было предположения о причастных к диверсиям на газопроводах «Северный поток», пока не получены убедительные доказательства. Об этом сообщает в четверг «РИА Новости».

«ФРГ выскажет предположения по виновным в диверсии на «Северных потоках», когда будут доказательства, спекулировать на эту тему не будем», - приводит слова немецкого лидера агентство.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США рады тому, что «Северный поток» превратился в «груду металла на дне моря». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла эти слова доказательством причастности США к взрывам на «Северных потоках».