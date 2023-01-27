Нуланд: власти США рады тому, что «Северный поток» превратился в «груду металла на дне моря»

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27 января 2023, 20:52 Источник: ТАСС

Виктория Нуланд. Фото: Alex Brandon - Pool via CNP/globallook.com

Власти США удовлетворены тем, что проект «Северный поток-2» не будет осуществлен. Об этом заявила в пятницу в ходе слушаний в комитете Сената Конгресса США заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

Речь о «Северном потоке-2» завел республиканец Тед Круз. По его мнению, остановка этого проекта до февраля прошлого года, могла бы предотвратить начало российской спецоперации в Украине. Нуланд не согласилась с мнением сенатора, однако сказала, что все в США рады тому, что «Северного потока-2» не будет.

«Сенатор Круз, я, как и вы, и, думаю, администрация [США] очень довольна, зная, что «Северный поток - 2» представляет собой теперь, как вы любите говорить, груду металла на дне моря», - заявила представительница Госдепа.

Ранее Нуланд заявляла, что США готовы рассмотреть вопрос смягчения санкций в отношении России, если она выведет свои войска из Украины.