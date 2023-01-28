Захарова считает, что слова Нуланд о «Северном потоке» являются доказательством причастности США к теракту на газопроводе

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28 января 2023, 19:12 Источник: Telegram Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о «Северном потоке-2», сказанные ею в ходе слушаний в сенатском комитете Конгресса, свидетельствуют о том, что теракт на газопроводе совершен с одобрения Вашингтона. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Заявления Нуланд являются доказательством одобрения администрацией Байдена теракта по уничтожению гражданской инфраструктуры, а также свидетельством наличия у Вашингтона мотива для подрыва мировой энергетической безопасности», - написала Захарова в субботу в своем телеграм-канале.

26 января Нуланд на слушаниях в Конгрессе, ведя дискуссию с сенатором Крузом, заявила: «Я, как и вы, и, думаю, администрация США, очень довольна, зная, что «Северный поток - 2» представляет собой теперь, как вы любите говорить, груду металла на дне моря».