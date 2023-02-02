Сенатор Климов: Сербия не будет вступать в НАТО, потому что помнит бомбардировку Югославии в 1999 году

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2 февраля 2023, 16:48 Источник: Известия

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов объяснил, почему Сербия не намерена вступать в Североатлантический альянс. По его словам, страна помнит, как НАТО бомбило Югославию в 1999 году. Тогда погибло огромное количество людей.

«Для сербского народа это, конечно, ужасные воспоминания, это была первая война НАТО вообще с момента его создания. У меня не исчезает ощущение, что они в 1999 году бомбили Сербию в ознаменование 50-летия со дня основания НАТО. Конечно, сербскому народу слово «НАТО» напоминает только об этих бомбардировках и фактическом геноциде сербского народа», — сказал Климов.

Также эксперт подчеркнул и другой фактор. Климов отметил: сербы понимают, что могут потерять свой суверенитет, если вступят в альянс. К тому же государство не получит никаких бонусов после принятия такого решения.