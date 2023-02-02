ТАСС: Республика Корея не меняет политику отказа от поставок летального оружия на Украину

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2 февраля 2023, 15:11 Источник: ТАСС

флаги Южной Кореи, unsplash.com/photos/qjsmpf0aO48

ТАСС со ссылкой на слова заместителя председателя комитета по международным делам и объединению Национального собрания от правящей парии Тхэ Ён Хо сообщает, что Республика Корея не меняет свою политику отказа от поставок летального оружия на Украину и поставляет только гуманитарную помощь.

Южнокорейский депутат, отвечая на вопрос о зависимости решения поставки оружия Киеву от отношений между Россией и КНДР, рассказал ТАСС, что не слышал о смене политики республики помогать Украине только гуманитарной помощью. РК продолжает не поставлять летальное оружие Киеву.

Ранее генсек НАТО Столтенберг призвал Южную Корею оказывать Украине военную поддержку.