Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Генсек НАТО Столтенберг: Южной Корее стоит оказывать Украине военную поддержку

, 16:34 Источник: РИА Новости

Генсек НАТО Столтенберг: Южной Корее стоит оказывать Украине военную поддержку
IMAGO/M. Popow

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время своего выступления в Сеуле предложил Южной Корее начать оказывать Украине военную помощь.

По поблагодарил страну за уже оказанную гуманитарную и экономическую поддержку и призвал включить поставление оружия. 

Политик отмечает, что окончательное решение остается за Южной Кореей. Он также обратил внимание на изменение политики в этом вопросе со стороны государств, которые не совершали поставки.

Ранее глава парламентского комитета Британии Тобиас Эллвуд сделал заявление о том, что в настоящий момент Великобритания находится в состоянии войны в Европе. Стране нужно встретиться «лицом к лицу» с Россией.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика

Происшествия

Политика

Политика

Происшествия