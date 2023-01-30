Генсек НАТО Столтенберг: Южной Корее стоит оказывать Украине военную поддержку

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время своего выступления в Сеуле предложил Южной Корее начать оказывать Украине военную помощь.
По поблагодарил страну за уже оказанную гуманитарную и экономическую поддержку и призвал включить поставление оружия.
Политик отмечает, что окончательное решение остается за Южной Кореей. Он также обратил внимание на изменение политики в этом вопросе со стороны государств, которые не совершали поставки.
Ранее глава парламентского комитета Британии Тобиас Эллвуд сделал заявление о том, что в настоящий момент Великобритания находится в состоянии войны в Европе. Стране нужно встретиться «лицом к лицу» с Россией.