Глава парламентского комитета Британии Эллвуд: страна должна столкнуться с Россией лицом к лицу и не оставлять Украину

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30 января 2023, 14:35 Источник: Sky News

Биг-Бен, Vuk Valcic/Keystone Press Agency

Великобритания находится в состоянии войны в Европе и должна встретиться с Россией «лицом к лицу». Об этом заявил Тобиас Эллвуд, глава британского парламентского комитета по обороне.

«Мы находимся в состоянии войны в Европе, нам нужно перейти к военному положению, мы вовлечены в это», - заявил Эллвуд в эфире телеканала Sky News. По словам политика, Украина не должна в одиночку противостоять Москве, поэтому Великобритании необходимо «встретиться с Россией лицом к лицу».

Эллвуд также призвал к увеличению расходов в сфере обороны.

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили о прибытии в страну украинских военных для обучения работе с танками.