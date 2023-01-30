Глава парламентского комитета Британии Эллвуд: страна должна столкнуться с Россией лицом к лицу и не оставлять Украину

Великобритания находится в состоянии войны в Европе и должна встретиться с Россией «лицом к лицу». Об этом заявил Тобиас Эллвуд, глава британского парламентского комитета по обороне.
«Мы находимся в состоянии войны в Европе, нам нужно перейти к военному положению, мы вовлечены в это», - заявил Эллвуд в эфире телеканала Sky News. По словам политика, Украина не должна в одиночку противостоять Москве, поэтому Великобритании необходимо «встретиться с Россией лицом к лицу».
Эллвуд также призвал к увеличению расходов в сфере обороны.
Ранее в Минобороны Великобритании сообщили о прибытии в страну украинских военных для обучения работе с танками.