МИД Турции выразило послу Норвегии протест из-за планируемой на 3 февраля акции сожжения Корана

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2 февраля 2023, 14:56 Источник: РИА "Новости"

флаг Норвегии, unsplash.com/photos/mUizXjgARqc

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Норвегии в связи с запланированной на пятницу, 3 февраля, акцией по осквернению Корана. Норвежскому дипломату сегодня был выражен протест.

В турецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что посол Норвегии в Анкаре был вызван в министерство после того, как стало известно, что завтра планируется проведение акции по осквернению Корана.

Источник сообщил, что в МИД Турции решительным образом осуждают то, как власти Норвегии относится провокационным действиям, которые явно можно отнести к преступлениям на почве ненависти. В ведомстве выразили надежду на то, что акцию провести не позволят, поскольку подобные действия неприемлемы.