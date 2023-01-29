Захарова в шутку уличила Хаависто в «определенных связях» с Россией после его слов о причастности РФ к акции со сжиганием Корана

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29 января 2023, 15:55 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утверждение министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто о том, что к акции со сжиганием Корана, устроенной в Швеции лидером датской ультраправой партии Палуданом, может быть причастна Россия.

Как заявил финский министр, в ходе расследования обнаружились «определенные связи» Палудана с РФ.

В ответ Захарова опубликовала в своем телеграм-канале фото рукопожатия Хаависто с Сергеем Лавровым.

«Русские хакеры покопались в архивах ЦРУ и нашли доказательства «определенных связей» Пекки Хаависто с Россией. Есть подозрения, что это было не просто рукопожатие с Сергеем Лавровым, но ритуальное действие, цель которого только предстоит выяснить финским спецслужбам в ходе «расследования», - поиронизировала Захарова.

Она также напомнила, что в Швеции, где проходила акция, связали ее со «свободой самовыражения».

«Не подозревают ли в финском МИДе Стокгольм в пророссийских симпатиях?», - задалась вопросом в связи с этим Захарова.