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2 февраля 2023, 08:44

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, Carsten Koall / globallookpress.com

Поставки оружия Украине должны исходить из потребностей бывшей советской республики, а не быть рекламной кампанией. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал Себастьян Лекорню, французский министр обороны.

«Поставка оружия Киеву должна исходить из потребностей украинской армии, а не являться рекламной кампанией, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Le Figaro», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек, что бронемашины Leopard, которые решил передать киевской стороне канцлер ФРГ Олаф Шольц, будут уничтожены, повторив судьбу фашистских «Тигров».