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2 февраля 2023, 08:16

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Танки Leopard, которые решил поставить Украине руководитель немецкого правительства Олаф Шольц, будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров». С соответствующим прогнозом выступил Вячеслав Володин, председатель нижней палаты российского парламента.

Отечественный политик отметил в своем Telegram-канале, что «уроки разгрома нацистской Германии под Сталинградом усвоили не все». Володин указал на то, что некоторое время назад канцлер ФРГ Шольц принял решение передать киевской стороне боевые машины Leopard.

«Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. “Леопарды” будут сожжены, повторив судьбу фашистских “Тигров”», — предсказывается в публикации спикера.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник выразил мнение о том, что перспективы «бразильского формата» по урегулированию украинского конфликта являются призрачными.