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2 февраля 2023, 08:03 Источник: Telegram-канал ТАСС

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, Alexander Rekun / globallookpress.com

Перспективы «бразильского формата» по урегулированию на Украине призрачны, президент Владимир Зеленский не может быть субъектом переговоров. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, выразил Родион Мирошник.

«Перспективы "бразильского формата" по урегулированию ситуации на Украине призрачны, так как нынешние украинские власти, в частности президент Владимир Зеленский, все равно не могут быть субъектом переговоров, считает бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Некоторое время назад бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва выступил с предложением о создании многостороннего международного формата по примеру «Большой двадцатки» с целью урегулирования конфликта на Украине.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, Зеленский сделал заявление о готовности продолжать «антикоррупционные чистки» в министерстве обороны Украины и других структурах.