Президент Зеленский заявил о готовности продолжать «антикоррупционные чистки» в Минобороны Украины и других структурах

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2 февраля 2023, 07:21

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление о готовности продолжать «антикоррупционные чистки» в министерстве обороны бывшей советской республики и других структурах. Об этом информирует ТАСС.

«Владимир Зеленский заявил о готовности продолжать "антикоррупционные чистки" в оборонном ведомстве и других структурах», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Глава Украины отметил, что внутренние поставки войскам страны должны быть столь же «чистыми», как внешнее их снабжение. По словам Зеленского, тех, кто будет чинить этому препятствия, уволят.

Ранее на текущей неделе аналитик Сергей Марков высказал мнение о том, что Вашингтон унижает украинского лидера, организуя обыски у его политического отца Игоря Коломойского.