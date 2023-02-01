Аналитик Сергей Марков: США унижают президента Украины Зеленского, организуя обыски у его политического отца Коломойского

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1 февраля 2023, 15:45

Президент Украины Владимир Зеленский, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Соединенные Штаты унижают президента Украины Владимира Зеленского, организуя обыски у его политического отца Игоря Коломойского. Соответствующую точку зрения выразил российский аналитик Сергей Марков.

«Главная версия обысков и кадровых смен на Украине сегодня — Вашингтон убирает обнаглевших британских агентов. Зеленский стал слишком много слушать британцев», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного эксперта.

Согласно мнению, высказанному Марковым, американцы унижают украинского лидера с помощью обысков у его политического отца Игоря Коломойского.

Ранее в среду сообщалось, что пресс-секретарь дипломатического ведомства РФ Мария Захарова назвала «скудоумием» список желаний, который правоохранители обнаружили при обыске у и.о. главы налоговой инспекции Киева Оксаны Датий.