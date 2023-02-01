Аналитик Сергей Марков: США унижают президента Украины Зеленского, организуя обыски у его политического отца Коломойского

Соединенные Штаты унижают президента Украины Владимира Зеленского, организуя обыски у его политического отца Игоря Коломойского. Соответствующую точку зрения выразил российский аналитик Сергей Марков.
«Главная версия обысков и кадровых смен на Украине сегодня — Вашингтон убирает обнаглевших британских агентов. Зеленский стал слишком много слушать британцев», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного эксперта.
Согласно мнению, высказанному Марковым, американцы унижают украинского лидера с помощью обысков у его политического отца Игоря Коломойского.
Ранее в среду сообщалось, что пресс-секретарь дипломатического ведомства РФ Мария Захарова назвала «скудоумием» список желаний, который правоохранители обнаружили при обыске у и.о. главы налоговой инспекции Киева Оксаны Датий.