Украинский политик Кремень: в украинских вузах следует запретить общение на русском языке

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1 февраля 2023, 09:05

флаг Украины, unsplash.com/photos/qhlmymt14Ys

В эфире телеканала «Киев» уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень заявил, что следует ввести запрет в вузах Украины на общение на русском языке. Так политик дал свой комментарий по поводу недавнего такого запрета в Киевско-Могилянской академии.

Кремень сообщил, что поддерживает такое решение и считает, что в каждом университете должны быть созданы лучшие условия для воспитания патриотических, образованных и волевых граждан Украины. Он видит сферу образования символом в вопросах защиты национальных интересов.

Ранее сообщалось, что Арестович назвал нарушением Конституции и законов ЕС запрет на русский язык в Киево-Могилянской академии.



