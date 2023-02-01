Украинский политик Кремень: в украинских вузах следует запретить общение на русском языке

В эфире телеканала «Киев» уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень заявил, что следует ввести запрет в вузах Украины на общение на русском языке. Так политик дал свой комментарий по поводу недавнего такого запрета в Киевско-Могилянской академии.
Кремень сообщил, что поддерживает такое решение и считает, что в каждом университете должны быть созданы лучшие условия для воспитания патриотических, образованных и волевых граждан Украины. Он видит сферу образования символом в вопросах защиты национальных интересов.
Ранее сообщалось, что Арестович назвал нарушением Конституции и законов ЕС запрет на русский язык в Киево-Могилянской академии.