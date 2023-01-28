Арестович назвал нарушением Конституции и законов ЕС запрет на русский язык в Киево-Могилянской академии

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28 января 2023, 21:16

Алексей Арестович. Фото: Telegram/t.me/O_Arestovich_official

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович подверг критике решение руководства старейшего учебного заведения Украины Киево-Могилянской академии запретить в своих стенах употребление русского языка.

Запрет распространяется не только на преподавание на русском языке, но и на использование его в личном общении.

Арестович, комментируя это решение, назвал его противоречащим не только Конституции Украины, но и законам Евросоюза.

«Я, в принципе, пылкий сторонник академической свободы университетов. Единственный вопрос – а что делать, когда эта свобода нарушает Конституцию Украины, а именно статью 10 и с десяток нормативных актов международного права, включая законы ЕС, куда мы так стремимся?» - написал экс-советник в субботу в своем телеграм-канале.

Арестович подал в отставку с поста внештатного советника офиса президента Украины после скандала, который вызвало его высказывание о разрушенном после удара ракеты доме в Днепре.