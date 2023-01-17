Советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что подал в отставку

Аргументы Недели → Политика 13+

17 января 2023, 12:22

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Алексей Арестович, внештатный советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского, сделал заявление о том, что подал в отставку. Об этом информирует ТАСС.

«Советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что подал в отставку», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

Арестович подвергся резкой критике со стороны украинской общественности после выдвижения предположения о том, что к обрушению жилого дома в городе Днепре привела работа противовоздушной обороны бывшей советской республики.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, отечественный политический аналитик Сергей Марков высказал мнение, согласно которому Алексей Арестович своей версией о ПВО пытается «прикрыть» то, что дом взорвали спецслужбы по приказу Зеленского.