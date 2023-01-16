Политолог Марков: Арестович версией о ПВО пытается «прикрыть» то, что дом в Днепре взорвали спецслужбы по приказу Зеленского

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16 января 2023, 16:41

Президент Украины Владимир Зеленский, Presidential Office of Ukraine / globallookpress.com

Внештатный советник офиса украинского лидера Алексей Арестович своей версией о ПВО пытается «прикрыть» то, что жилой дом в городе Днепре взорвали спецслужбы бывшей советской республики по приказу ее президента Владимира Зеленского. Соответствующую точку зрения выразил российский политолог Сергей Марков.

Некоторое время назад Арестович выдвинул предположение, согласно которому к обрушению дома в Днепре привела работа украинской противовоздушной обороны.

«Арестович работает на Зеленского, а не против него», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Маркова.

Отечественный эксперт написал, что своей версией о ПВО советник «пытается прикрыть реальную ужасную правду». Она, по словам автора поста, заключается в том, что «дом в Днепре был взорван спецслужбами Украины по приказу Зеленского с целью добиться массовой поставки систем ПВО от НАТО Киеву».

Как сообщалось ранее в понедельник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по жилым строениям и социальной инфраструктуре на украинской территории.