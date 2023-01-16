Песков про обрушение дома в Днепре: войска России не наносят ударов по жилым строениям и социальной инфраструктуре Украины

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16 января 2023, 13:02

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя обрушение дома в Днепре (бывший Днепропетровск), указал на то, что Вооруженные силы Российской Федерации не наносят ударов по жилым строениям и социальной инфраструктуре на украинской территории. Об этом информирует РИА Новости.



«Песков про обрушение жилого дома в Днепропетровске: российские военные не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Спикер Кремля добавил, что некоторые представители киевской стороны уже назвали причиной инцидента работу украинской противовоздушной обороны.

Как сообщалось ранее сегодня, портал Military Watch отметил, что уничтожение армией РФ западных танков, которые передадут Киеву, может серьезно подорвать международную репутацию бронемашин.