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16 января 2023, 12:33

Танки Leopard 2, Michael Kappeler / globallookpress.com

Уничтожение Вооруженными силами Российской Федерации западных танков, которые поставят Украине, может серьезно подорвать международную репутацию бронемашин. На это указал американский интернет-ресурс Military Watch.

«Причем особенно это касается немецких танков Leopard 2 — их готовы пожертвовать несколько членов НАТО», — говорится в публикации, которая размещена на портале.

В процитированном материале отмечается, что ранее Leopard 2 крайне плохо показали себя в ходе турецких операций против легковооруженных повстанцев на территории Сирийской Арабской Республики и Ирака.

Россия с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий выступил с заявлением о том, что в данном регионе не трогают жителей, ждущих прихода украинской армии.