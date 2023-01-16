Балицкий: в Запорожской области не трогают жителей, которые ждут прихода войск Украины

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16 января 2023, 12:16

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В Запорожской области не трогают жителей, которые ждут прихода Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал врио руководителя российского региона Евгений Балицкий, выступивший некоторое время назад в эфире телевизионного канала «Крым 24».

«Есть такая категория людей, которые ждут [прихода ВСУ], но мы их не трогаем, даем время подумать», — отметил, в частности, Балицкий.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, Евгений Балицкий допустил реализацию сценария, предусматривающего, что освобождение от украинских войск контролируемой Киевом части Запорожской области может стартовать весной.