Балицкий: в Запорожской области не трогают жителей, которые ждут прихода войск Украины

В Запорожской области не трогают жителей, которые ждут прихода Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал врио руководителя российского региона Евгений Балицкий, выступивший некоторое время назад в эфире телевизионного канала «Крым 24».
«Есть такая категория людей, которые ждут [прихода ВСУ], но мы их не трогаем, даем время подумать», — отметил, в частности, Балицкий.
Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, Евгений Балицкий допустил реализацию сценария, предусматривающего, что освобождение от украинских войск контролируемой Киевом части Запорожской области может стартовать весной.