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Президент Маркос опроверг слова дипломата Михайлюка о том, что Филиппины игнорировали запросы Украины о беседе с Зеленским

, 11:52

Президент Маркос опроверг слова дипломата Михайлюка о том, что Филиппины игнорировали запросы Украины о беседе с Зеленским
Президент Филиппин Фердинанд Маркос, Rouelle Umali / globallookpress.com

Глава Филиппин Фердинанд Маркос опроверг заявление киевского дипломата Дениса Михайлюка, согласно которому Манила игнорировала запросы украинской стороны о разговоре с президентом Владимиром Зеленским. Об этом информирует РИА Новости.

«Президент Филиппин опроверг слова украинского дипломата о том, что Манила игнорировала запросы Киева о беседе лидеров двух стран», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Маркос отметил, что обсуждалась только возможность подобной беседы, без конкретики.

Ранее сегодня сообщалось, что руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий отправится в ФРГ убеждать политических деятелей Германии в необходимости поставить Киеву боевые машины Leopard.

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