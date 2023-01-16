Премьер Польши Моравецкий отправится в Германию убеждать немецких политиков в необходимости поставить Украине танки Leopard

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16 января 2023, 11:34

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Radek Pietruszka / globallookpress.com

Руководитель кабинета министров Польши Матеуш Моравецкий отправится в ФРГ убеждать немецких политических деятелей в необходимости поставить украинской стороне танки Leopard. Об этом информирует РИА Новости.

«Польский премьер Моравецкий сегодня отправится в Германию убеждать местных политиков в необходимости передать Киеву танки», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, отечественный парламентарий Алексей Пушков отметил, что Варшава собиралась отправить на украинскую территорию боевые машины Leopard вместе со своими военнослужащими.