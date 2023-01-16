Пушков: Польша не только давит на ФРГ в вопросе передачи Leopard, но и хотела отправить на Украину танки вместе со своими военными

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16 января 2023, 11:23

Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Польша не только давит на Германию в вопросе передачи танков Leopard киевской стороне, но и хотела отправить на украинскую территорию данные боевые машины вместе со своими военнослужащими. На это указал Алексей Пушков, представитель российского Совета Федерации.

«Варшава рвется в бой: она не только давит на Берлин, чтобы он дал разрешение на поставку немецких “Леопардов” Украине, но и, как выясняется, польские власти хотели отправить на Украину танки вместе с польскими военными экипажами», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.

Пушков высказал предположение о том, что в Варшаве «окончательно ум за разум зашел».

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, украинский политик Виктор Медведчук допустил реализацию сценария, предполагающего, что нынешний конфликт в бывшей советской республике может перекинуться на другие европейские государства.