Медведчук допустил, что украинский конфликт может перекинуться на другие страны Европы

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16 января 2023, 11:08 Источник: «Известия»

Украинский политик Виктор Медведчук, Kremlin Pool / globallookpress.com

Текущий конфликт на территории Украины может перекинуться на другие европейские страны. Соответствующий вариант развития событий допустил украинский оппозиционный политический деятель Виктор Медведчук.

«Украинский конфликт либо будет расти дальше, перекидываясь на Европу, другие страны, либо будет локализован и разрешен», — говорится, в частности, в статье Медведчука, которую опубликовало издание «Известия».

Автор материала призвал соотечественников сформировать «политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок».

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий сделал заявление о том, что освобождение от украинских сил контролируемой Киевом части данного региона может стартовать весной.