Балицкий: освобождение от войск Украины контролируемой Киевом части Запорожской области может начаться весной

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16 января 2023, 10:52 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Освобождение от Вооруженных сил Украины контролируемой киевской стороной части Запорожской области может начаться весной. Соответствующий вариант развития событий, как передает РИА Новости, допустил Евгений Балицкий, врио руководителя российского региона.

«Освобождение контролируемой Киевом части Запорожской области может начаться весной, заявил врио главы региона Балицкий», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, заместитель китайского министра иностранных дел Се Фэн отметил, что Пекин стремится к продвижению мирных переговоров между Москвой и Киевом.